Weltmeister Frankreich vor Halbfinal-Einzug

Zagreb Handball-Weltmeister Frankreich hat einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der EM in Kroatien gemacht. Die Franzosen setzten sich in ihrem zweiten Hauptrunden-Spiel in Zagreb locker mit 39:30 (19:12) gegen die bereits ausgeschiedenen Serben durch.

Sollte Rekord-Europameister Schweden am Abend gegen Weißrussland nicht gewinnen, wäre Frankreich als einziges noch ungeschlagenes Team des Turniers bereits sicher im Halbfinale. Ansonsten reicht der Mannschaft von Trainer Didier Dinart im abschließenden Hauptrunden-Spiel gegen Gastgeber Kroatien am Mittwoch schon ein Punkt zum Weiterkommen.

Beste Werfer der Franzosen mit jeweils sieben Treffern waren Luka Karabatic und Raphael Caucheteux. Für Serbien war Nemanja Zelenovic vom SC Magdeburg mit ebenfalls sieben Toren am erfolgreichsten. Für Frankreich war es der fünfte Sieg im fünften EM-Spiel.