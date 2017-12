Kölner Haie mit Auswärtssieg in Straubing

Straubing Nach dem Debakel gegen den EHC Red Bull München haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga mit einem Pflichtsieg einen Schritt zur Wiedergutmachung geschafft.

Der achtmalige deutsche Meister erkämpfte sich beim Tabellenletzten Straubing Tigers einen 4:1-Erfolg (0:0, 1:0, 3:1). Damit sicherte sich Köln wichtige Punkte im Kampf um einen Platz unter den Top Sechs und die direkte Playoff-Qualifikation am Hauptrunden-Ende.

Sebastian Uvira (23. Minute), der überzeugende Nationalspieler Felix Schütz mit einem Doppelpack (46./49.) und Benjamin Hanowski (59.) erzielten die Treffer für die ambitionierten Kölner. Der Anschlusstreffer von Maurice Edwards knapp fünf Minuten vor dem Ende kam zu spät, der kanadische Verteidiger konnte vor 4067 Zuschauern für die Gastgeber nur verkürzen.

"Wir haben uns heute lange Zeit sehr schwergetan", sagte Kölns Stürmer Schütz bei "Telekom Sport" und forderte eine Steigerung in der Defensive: "Wir müssen im Endspurt im Januar besser spielen." Mit Trainer Peter Draisaitl befinden sich die Haie insgesamt in einem leichten Aufwärtstrend, hatten am vergangenen Freitag mit dem 0:6 gegen Meister München aber einen heftigen Dämpfer bekommen.