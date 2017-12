Handball-Ass Andy Schmid ist der König der Löwen

Was ist er denn nun? Ein Handballgott? Der beste Handballspieler der Welt? Der Lionel Messi des Handballs? Andy Schmid schüttelt den Kopf. Häufig hat er diese Lobeshymnen in den jüngsten Wochen im Fernsehen gehört und in Zeitungen gelesen, nachdem er ein Spiel mit seinen Rhein-Neckar Löwen...