Olympia-Tickets winken - Savchenko/Massot als Glanzlicht

Kanada, USA, Japan und jetzt Frankfurt: Eine Woche nach dem gewonnenen Grand-Prix-Finale zeigen Aljona Savchenko und Bruno Massot ihre Traumkür bei den deutschen Meisterschaften.

Das Olympia-Ticket haben die Goldkandidaten längst in der Tasche. Richtig spannend wird es am Freitag und Samstag in Frankfurt/Main bei den Herren: Peter Liebers und sein Berliner Trainingskollege Paul Fentz kämpfen um den einzigen Startplatz bei den Winterspielen im Februar in Südkorea. "Aljona und Bruno werfen das Glanzlicht auf die Veranstaltung, und bei den Herren wird es richtig eng", sagt Udo Dönsdorf, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union (DEU).

Trotz der Reisestrapazen, der Müdigkeit und der heftigen Rückenprobleme von Massot will das deutsche Vorzeigepaar antreten. "Warum nicht? Es ist noch einmal ein gutes Training, vor Publikum zu laufen", betont die fünfmalige Weltmeisterin Savchenko. Das Erfolgsduo will den Wettkampf sogar nutzen, um das Kurzprogramm etwas umzustellen. "Wir möchten eine neue Variante probieren, statt des dreifachen Flips wollen sie den doppelten Wurfaxel zeigen", sagt Trainer Alexander König bei dem kurzen Zwischenstopp in Oberstdorf.

Richtig eng wird die Entscheidung im Tanz und bei den Männern. "Punktemäßig liegen nach den bisherigen Wettkämpfen Liebers und Fentz ganz eng beieinander. Aus meiner Sicht entscheidet die Meisterschaft über den Olympia-Fahrer", erklärt Dönsdorf. Beide haben in diesem Winter allerdings noch nicht ihre volle Leistungsfähigkeit abgerufen. Zur Europameisterschaft im Januar in Moskau dürfen beide fahren, weil Fentz zuletzt als Zehnter zwei Startplätze gesichert hatte.

Bei den Damen liegt die Essenerin Nicole Schott mit Blick auf Olympia uneinholbar vorn. "Nicole ist stabil, ihre Leistung hat sich auf gutem Niveau eingependelt", sagt Dönsdorf über die 21-Jährige, die von Erfolgscoach Michael Huth in Oberstdorf betreut wird. Die 17 Jahre alte Lea Johanna Dastich aus Dresden will um das zweite EM-Ticket kämpfen. Titelverteidigerin Nathalie Weinzierl (Mannheim) fehlen wegen Rückenproblemen Wettkämpfe, Lutricia Bock aus Chemnitz musste wegen einer erneuten Knie-Operation die Saison beenden.

Spannung verspricht auch der Eistanz. Die in den USA trainierenden Oberstdorfer Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis streiten sich mit Katharina Müller/Tim Dieck (Berlin/Dortmund) um die Reise nach Pyeongchang. Zudem gibt es auch nur einen Startplatz bei der EM. Um das zweite Ticket im Paarlauf für das europäische Championat und Olympia bewerben sich Annika Hocke/Ruben Blommaert (Berlin/Oberstdorf).