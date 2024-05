In der Fußball-Bezirksliga spielt TuSpo Petershütte (in blau) am 12. Mai 2024 gegen den 1. SC Göttingen 05 II. Durch den 3:1-Erfolg sind die Petershütter bereits fünf Spieltage vor Schluss Meister und steigen in die Landesliga auf. © FMN | Robert Koch