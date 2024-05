Osterode. Unter der Woche ging es im Frauenfußball unter anderem im KSN-Kreispokal zur Sache. Nun steht ein vollgepacktes Punktspielprogramm an.

Unter der Woche waren im Frauenfußball zwei Teams aus dem Altkreis Osterode im KSN-Kreispokal auf dem Kleinfeld gefordert, zudem stand ein Kreisliga-Spiel an. Am Wochenende stehen die nächsten Spiele an, dann auch wieder mit Beteiligung der höherklassigen Mannschaften.

Halbfinale im KSN-Kreispokal

SG Harzhorn - FC Westharz II 6:2 (5:0). Das Halbfinale war bereits nach 13 Minuten entschieden, die Gastgeberinnen führten mit 4:0. Besonders bitter für die Westharz-Reserve war ein Dreierpack der SG zwischen der 10. und 13. Minute. In der Folge ließ es der Spitzenreiter der Kreisliga Northeim ruhiger angehen. So ging die zweite Hälfte sogar an die Gäste, Laura Warnecke (62.) und Malk Abdullah (77.) gestalteten das Ergebnis angenehmer für den FCW.

SC HarzTor II - VfL Olympia Duderstadt 1:2 (0:0). Wesentlich spannender ging es im zweiten Semifinale zu. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gastgeberinnen aus der Kneippstadt durch Luisa Plümer sogar in Führung (64.). Den längeren Atem hatten allerdings die Eichsfelderinnen. Erst glich Lara Gutsfeld zum 1:1 aus (72.), in der letzten Minute gelang Selina Hallmich dann den Lucky Punch (80.). Ihr Tor beförderte die Duderstädterinnen ins Finale.

SG-Reserve verliert deutlich

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - FC Lindenberg Adelebsen 0:9 (0:4). In der Frauen-Kreisliga kassierte die zweite Mannschaft der SG Wu/Li/Ha eine deutliche Niederlage. Gegen den Tabellenvierten fielen die Gegentore in regelmäßigen Abständen, erfolgreichste Torschützin der Gäste war Zoe Breder mit drei Treffern.

Die anstehenden Landes- und Bezirksligaspiele

FC Eintracht Northeim - SG Wulften/Lindau/Hattorf (So., 11 Uhr). Beim Hinspiel vor etwas mehr als einer Woche waren die SG-Frauen chancenlos und unterlagen mit 0:9. Nun hat der Landesliga-Aufsteiger im Rückspiel die Chance, es besser zu machen. Im Kampf um den Klassenerhalt müssten die Gäste eigentlich dringend punkten, die Aufgabe beim Tabellenzweiten erscheint aber fast unlösbar.

MF Göttingen II - FC Westharz (So., 13 Uhr). In der vergangenen Woche konnten die Frauen des FCW nicht antreten und mussten die Punkte kampflos abgeben. Das wäre im direkten Duell mit den Göttingerinnen allerdings fatal, dann nämlich würde die MF-Reserve im engen Abstiegskampf der Bezirksliga an den Gästen vorbeiziehen. Mit einem Auswärtssieg wiederum würden die Westharzerinnen einen großen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt machen.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Die Begegnungen in der Kreisliga

SC HarzTor - TSV Nesselröden (Fr., 19 Uhr). Gegen den Drittletzten aus Nesselröden wollen die Gastgeberinnen die bittere 0:11-Klatsche, die sie beim Kreisliga-Spitzenreiter Vogelbeck kassiert haben, aus den Knochen schütteln. Mit einem Sieg in der Nachholpartie, die auf der Augenquelle ausgetragen wird, würden sie auch ihren dritten Platz festigen.

FC Gleichen - SG Wulften/Lindau/Hattorf II (Sa., 16 Uhr). Eine schwere Aufgabe erwartet den Vorletzten beim Tabellenfünften in Diemarden. Im Hinspiel ging es aber knapp zur Sache, die SG unterlag nur mit 0:2.

SC HarzTor - MF Göttingen III (So., 11 Uhr). Eine Pflichtaufgabe steht für die HarzTor-Frauen an, zu Gast auf der Augenquelle ist das Schlusslicht aus Göttingen. Allerdings könnten bei den Gastgeberinnen die Kräfte etwas knapp werden, schließlich ist es ihr zweites Wochenendspiel.

Die Spiele der 1. Kreisklasse

SC HarzTor II - FC Westharz II (Sa., 14 Uhr). Die beiden unter der Woche unterlegenen Pokal-Halbfinalisten treffen sich in Bad Lauterberg zum Punktspiel. Im Hinspiel trennte man sich mit 3:3, HarzTor holte dabei einen 0:3-Pausenrückstand auf.

FC Hebenshausen - VfR Dostluk Osterode (So., 12 Uhr). An das Hinspiel haben die Osteroderinnen beste Erinnerungen, schließlich gelang beim 5:2 der erste Sieg seit dem Neubeginn im Frauenfußball. Können die Gäste dieses Erfolgserlebnis nun wiederholen?

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: