Braunlage. In der Eishockey-Regionalliga Nord bleibt in der neuen Saison quasi alles wie gehabt. Mit den Crocodiles Hamburg ist aber ein neuer Verein dabei.

Mit einem nahezu unveränderten Modus geht die Eishockey-Regionalliga Nord in die kommende Spielzeit. Das ergab die Ligentagung am vergangenen Wochenende in Lüneburg. Freuen können sich die Fans hingegen auf einen neuen und doch bestens bekannten Gegner. Die Crocodiles Hamburg steigen als Meister der Verbandsliga auf und nehmen den Platz des Absteigers Wunstorf Lions ein. Weitere Änderungen im Teilnehmerfeld gibt es dagegen nicht, sodass wieder neun Mannschaften um den Titel kämpfen.

Auch beim Modus hat sich wenig getan. Wie in der vergangenen Saison wird wieder eine Eineinhalb-Runde gespielt. In der Hauptrunde stehen somit erneut 24 Spiele an, gegen jeden Gegner dreimal. Die Hauptrunde beginnt im Oktober und endet am 16. Februar 2025. Danach folgen die Playoffs, mit einer kleinen Erweiterung. Das Viertelfinale und das Halbfinale werden weiterhin im Modus Best of Three gespielt. Das Finale findet in der kommenden Saison dagegen im Best of Five-Modus statt.

Diese Gegner kommen zweimal in den Harz

Da die Verteilung der Heimpartien im Vergleich zur Vorsaison umgekehrt wird, steht bereits fest, welche Mannschaften zweimal im Wurmbergstadion zu sehen sein werden. So dürfen sich die Fans auf zwei Heimderbys gegen die Salzgitter Icefighters freuen, auch der Vizemeister ECW Sande sowie Halbfinalgegner Adendorfer EC gastieren doppelt im Harz. Zudem kommen die Weserstars Bremen zweimal nach Braunlage. Im Umkehrschluss treten die Falken jeweils doppelt in Timmendorf, Harsefeld, beim HSV und bei den Crocodiles an.

Keine Mehrheit fanden zwei Anträge, die unter anderem von den Harzern mitgetragen wurden. So hatten die Braunlager sich für eine Doppelrunde ausgesprochen, um mehr Spiele auszutragen. Dies wurde ebenso abgelehnt wie der Vorschlag, auch das Playoff-Halbfinale im Modus Best of Five zu gestalten.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: