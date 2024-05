Osterode. Drei Spiele mit Altkreis-Beteiligung stehen am 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga an. Merkur Hattorf trifft im direkten Duell auf den SSV Neuhof.

Noch sechs reguläre Spieltage stehen in der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode an. Sowohl im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga als auch im Abstiegskampf ist noch alles möglich. Dies liegt auch an den zahlreichen Nachholspielen, die noch ausgetragen werden müssen. Am Sonntag steht aber zunächst der 22. Spieltag an. Hierbei ist Südharz bereits um 11 Uhr in Bovenden gefordert. Um 15 Uhr folgen dann Eisdorf gegen Dramfeld und Hattorf erwartet den SSV Neuhof. Der SC HarzTor trägt seine Partie gegen Bilshausen erst am 8. Mai aus.

Bovender SV II – VfB Südharz. Bei der Landesliga-Reserve in Bovenden wollen die Südharzer endlich mal wieder einen Dreier einfahren. Seit fünf Partien ist die Mannschaft von Trainer Steffen Bethe schon ohne Sieg, damit hat man sich auch etwas aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Der 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel gibt den Walkenriedern aber Hoffnungen, die Negativserie zu beenden.

Auch interessant

Heißes Duell auf der Augenquelle: HarzTor ringt Eisdorf nieder Von Robert Koch

FC Eisdorf – TSV Dramfeld. Nach dem 1:2 am Mittwoch beim SC HarzTor will sich der FC Eisdorf gegen Dramfeld schnell wieder rehabilitieren und mit einem Heimsieg den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Zwischen den Eisdorfern und den fünftplatzierten Pferdebergern liegen nur zwei Zähler. Ein Dreier gegen den Tabellenzehnten aus Dramfeld ist daher schon fast Pflicht für die Borntal-Elf.

FC Merkur Hattorf – SSV Neuhof. Zum Altkreisduell erwartet der FC Merkur Hattorf den SSV Neuhof. Während die Hausherren mitten im Abstiegskampf stecken, steht der SSV im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Die Hattorfer können mit einem Sieg aber die Abstiegsränge verlassen und gehen mit viel Schwung in die Partie. Am Mittwoch setzte man sich mit 4:0 gegen Dorste im Pokal durch und zog ins Halbfinale eine. Eine Runde zuvor traf man auf Neuhof und konnte deutlich mit 5:1 gewinnen. Der SSV hat also noch eine Rechnung offen und will sich für das Pokalaus revanchieren.

