Osterode. Wenig zu bestellen gibt es am Wochenende für die beiden höherklassigen Frauenfußballteams aus der Region Osterode. Besser läuft es hingegen auf Kreisebene.

Ohne Punkte und ohne Tore blieben am Wochenende die beiden besten Frauenfußballteams aus der Region Osterode. In der Landesliga unterlag die SG Wu/Li/Ha deutlich, in der Bezirksliga lief für den FC Westharz wenig zusammen. Gespielt wurde zudem in der Kreisliga und auch in der 1. Kreisklasse.

Niederlagen für Wu/Li/Ha und Westharz

FC Pfeil Broistedt - SG Wulften/Lindau/Hattorf 9:0 (4:0). Eine heftige Packung kassierte der Aufsteiger beim Landesliga-Spitzenreiter in Broistedt. Die SG war personell eng aufgestellt, doch auch mit vollem Kader hätte man wohl keine Chance gehabt, zu dominant traten die Gastgeberinnen auf. Nach 22 Minuten hatte es bereits dreimal im Tor der Gäste eingeschlagen, bis zur 62. Minute hatte Broistedt dann alle Neune abgeräumt. Immerhin - eine zweistellige Niederlage konnte Wulften/Lindau/Hattorf in der Folge abwenden. Die beste Chance für die SG hatte noch in Hälfte eins Jasmin Deppe, die fünf Minuten vor der Pause einen Freistoß an die Latte setzte.

SVG Göttingen II - FC Westharz 5:0 (3:0). Bei der Zweitvertretung der SVG hatten die Westharzerinnen vor allem nach der Pause durchaus ihre Chancen, die Tore allerdings schossen nur die Gastgeberinnen. Katrina Koschke (10.) und Nadine Koch (14./Elfmeter) brachten die Göttingerinnen in der Bezirksliga-Begegnung rasch in Front, Emilia Blum legte vor der Pause nach (42.). In Hälfte zwei war noch zweimal Maya Pfeifer für die SVG II erfolgreich (54. und 88.).

SC HarzTor ist doppelt im Einsatz

SG Puma/Sparta Göttingen - SC HarzTor 1:4 (0:1). In ihrem ersten Wochenendspiel konnten die SCH-Frauen einen sicheren Auswärtssieg in Göttingen einfahren. Matchwinnerin war Johanna Göllnitz, die in Hälfte zwei drei Treffer erzielte. Die Führung vor der Pause ging auf das Konto von Lena Plümer (21.), nach dem Seitenwechsel erhöhte zunächst Göllnitz (60.). Die Gastgeberinnen verkürzten durch Julia Strauß (64.), doch HarzTor hatte prompt eine Antwort. Göllnitz stellte schnell den alten Abstand wieder her (68.) und setzte in der letzten Minute auch den Schlusspunkt.

SC HarzTor - FC Lindenberg Adelebsen 0:2 (0:1). Weniger erfolgreich verlief hingegen das Heimspiel gegen den FCL aus Adelebsen. Zoe Breder (20.) und Neele Kiehl (54.) trafen für die Gäste, während sich die Gastgeberinnen an der Deckung die Zähne ausbissen.

Die Partien in der 1. Kreisklasse

SV Förste - FC Westharz II 8:1 (3:1). Eine deutliche Angelegenheit war das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter aus Förste und dem Verfolger vom FCW II. Nur zu Beginn blieb es spannend, Anna Siebert (19.) konterte für die Gäste prompt die Führung der Gastgeberinnen von Luca Marie Weber (16.). Kira Schreiber (28.) und erneut Weber (31.) brachten Förste aber noch vor der Pause auf die Siegerstraße. Nach der Pause waren die SVF-Frauen nicht mehr zu bremsen. Pia Binnewies (42.), Weber (43.) sowie Kira Schreiber (46.) stellten innerhalb weniger Minuten auf 6:1. Weber mit ihrem vierten Treffer (53.) und Paula Schreiber (62.) machten den Kantersieg perfekt.

VfL Olympia Duderstadt - VfR Dostluk Osterode 7:2 (3:1). Die erwartet schwere Partie gab es für die VfR Dostluk-Frauen in Duderstadt. Dabei hatte Yanin Beckmann die Gäste zunächst in Führung gebracht (5.), diese hielt gute 20 Minuten. Dann aber machte der Favorit ernst und schoss sich warm. Der zweite Osteroder Treffer fiel erst in der Schlussminute (80.), die Begegnung war da schon längst entschieden.

FC Hebenshausen - SC HarzTor II 2:3 (0:1). Mit einem knappen Auswärtssieg im Gepäck kehrte die HarzTor-Reserve aus dem nordhessischen Hebenshausen zurück. Leonie Müller erzielte im ersten Durchgang die Gästeführung (21.), Jinan Mohamad legte direkt nach der Pause nach (42.). Die Gastgeberinnen verkürzten (49.), doch erneut Mohamad traf zum 3:1 (59.). Der zweite Gegentreffer fünf Minuten vor Schluss änderte nichts mehr am Erfolg.

