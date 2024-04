In der Fußball-Kreisliga der Frauen spielt die SG Wulften/Lindau/Hattorf II am 21. April 2024 gegen den TSV Nesselröden. Das Spiel in Wulften endet nach einem Treffer für die SG-Reserve in letzter Sekunde mit einem 2:2-Unentschieden. © FMN | Robert Koch