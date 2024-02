Osterode. Auch an diesem Wochenende stehen wieder zahlreiche Vorbereitungsspiele für die Mannschaften aus dem Altkreis Osterode an.

Bevor am nächsten Wochenende in der Bezirksliga der Rückrundenstart ansteht, finden an diesem Samstag, 24. Februar, und Sonntag, 25. Februar, nochmals Testspiele statt. Weiterhin wird bevorzugt auf den umliegenden Kunstrasenplätzen gespielt.

SV Rotenberg – TSV Groß Schneen. Gegen den TSV Groß Schneen bestreitet der SV Rotenberg seine Generalprobe vor dem Start der Rückrunde in der Bezirksliga. Der Tabellenzweite der Kreisliga wird für den SVR eine letzte Standortbestimmung sein, bevor es am 3. März im Altkreisduell gegen den VfR Dostluk Osterode geht. Die Partie findet am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Duderstadt statt.

SG Bergdörfer – FC Eisdorf. Bereits am Samstag spielt der FC Eisdorf ab 13 Uhr in Duderstadt gegen die SG Bergdörfer. Für den FCE wird es nach der 3:5-Niederlage gegen Rotenberg das nächste Spiel gegen einen Bezirksligisten sein. Die SG konnte zuletzt einen deutlichen 7:1-Erfolg über den Northeimer Kreisligisten aus Moringen feiern.

FC Grone – SC HarzTor. Beim FC Grone ist der SC HarzTor am Sonntagmittag ab 12 Uhr gefordert. Gegen den Bezirksligisten will die Schuller-Elf mutig aufspielen und die gute Leistung aus der Vorwoche bestätigen. Der Gastgeber aus Göttingen steht aktuell auf Rang sieben in der Bezirksliga. In drei bisherigen Testspielen gelang lediglich ein Sieg.

VfB Südharz – LSG BW Großwechsungen. Auf dem Zorger Kunstrasenplatz erwartet der VfB Südharz am Sonntag ab 14 Uhr die LSG BW Großwechsungen. Die Gäste aus Thüringen stehen auf dem zweiten Tabellenplatz in der Kreisoberliga Nordhausen. Für den VfB geht es nach der 3:10-Niederlage gegen Petershütte in erster Linie darum, die Defensive zu stärken.

FC Merkur Hattorf – FC Lindau. Am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr ist der FC Merkur Hattorf in Duderstadt gegen den FC Lindau aus der Kreisliga Northeim gefordert. Die Hattorfer wollen nach dem guten Auftritt beim 4:3-Sieg über den Bezirksligisten aus Sudheim ihre gute Form erneut unter Beweis stellen. Für Lindau ist es das erste Testspiel der Vorbereitung.

TSC Dorste – SG Ildehausen/Kirchberg. Für den TSC Dorste steht am Sonntag ab 11 Uhr in Bad Grund auf dem Kunstrasenplatz der Glück-Auf-Kampfbahn das erste Testspiel in diesem Jahr an. Gegen die SG Ildehausen/Kirchberg wird es für die Dorster die erste Partie seit Ende Oktober werden. Für den Gast aus der Nordharzklasse ist es die zweite Begegnung der Vorbereitung.

SG Bad Grund/Badenhausen – TSG Wildemann. Nach dem überzeugenden Sieg über den Kreisligisten aus Neuhof will die SG Bad Grund/Badenhausen am Samstag ab 15 Uhr gegen die TSG Wildemann nachlegen. Die Gäste aus dem Oberharz sind aber ebenfalls in guter Form. Beide bisherigen Testspiele konnte man gewinnen.

SV RW Hörden – FC Vatan Herzberg. Ebenfalls in Bad Grund treffen am Sonntag ab 14 Uhr der SV RW Hörden und der FC Vatan Herzberg aufeinander. Die Hördener wollen nach dem knappen Sieg über die SG Wulften/Lindau II sich verbessern und den klassentieferen Gegner aus Herzberg bezwingen. Für Vatan ist es das erste Freundschaftsspiel in diesem Jahr.

