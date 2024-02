Pöhlde. Die zweite Herrenmannschaft des 1. VC Pöhlde blickt auf einen spannenden Heimspieltag zurück und muss am Samstag auswärts ran.

Die Reserve des 1. VC Pöhlde hat am Heimspieltag am vergangenen Samstag in der Volleyball Bezirksliga Südniedersachsen zwei Siege für sich verbucht. Das Team von Trainer Lars Vollbrecht besiegte die SG Lenglern 3:1 (25:18, 27:25, 14:25, 27:25) und ASC 46 Göttingen V 3:1 (25:14, 20:25, 25:15, 25:20).