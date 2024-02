Lindau. Nach vier Jahren Pause veranstaltet der FC Lindau wieder sein Hallenspektakel in der Sporthalle der Rhumetalschule in Lindau.

Das Hallenspektakel in Sporthalle der Rhumetalschule in Lindau hat am Wochenende zum ersten Mal nach vier Jahren Pause wieder stattgefunden. Insgesamt besteht das Hallenspektakel aus fünf Fußballturnieren.