Bad Salzdetfurth. Nach einer Niederlage gegen die VSG Düngen/Holle/Bodenburg wird es für das VTS eng im Kampf um den Verbleib in der Verbandsliga.

Das Volleyballteam Südharz hat am Samstagnachmittag zu Gast bei der Volleyballspielgemeinschaft Düngen/Holle/Bodenburg eine Niederlage eingesteckt. 3:0 (25:21, 25:21, 25:14) lautet das niederstreckende Ergebnis in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Bad Salzdetfurth. „Wir waren in ganz vielen Facetten unseres Spiels ein Komplettausfall“, beurteilt Maik Fritzsche, Trainer des VTS, die Leistung seiner Mannschaft.