Rotenburg an der Wümme. Bei den Landesmeisterschaften im Bogenschießen gewinnt Hartleb den Junioren-Titel. Auch Sportler der BSG Windhausen feiern Erfolge.

In Rotenburg an der Wümme wurden die Landesmeisterschaften in der Halle im Bogenschießen ausgetragen. Auch Sportler aus dem Altkreis starteten in den verschiedenen Klassen. Der Erfolg konnte sich sehen lassen, zwei Medaillen brachten die Bogenschützen mit zurück in den Harz.

Im Wettbewerb der Junioren wanderten sogar der Titel und damit die Goldmedaille in den Altkreis Osterode. In einem spannenden Wettkampf in Rotenburg bewies Nils Hartleb vom MTV Elbingerode jede Menge Konstanz und Nervenstärke. Nach der ersten Serie von 30 Pfeilen lag er mit 271 Ringen mit einem Ring Abstand zum Führenden auf dem zweiten Platz.

Mit den letzten Schüssen macht Hartleb den Titel klar

In der zweiten Serie erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Vor der finalen Passe, den letzten drei Pfeilen, lag Hartleb mit seinem Konkurrenten gleichauf. In dieser entscheidenden Situation zeigte er sein ganzes Können und siegt am Ende mit 543 zu 540 Ringen, die Freunde war riesig. Nun gilt es, die Ergebnisse der anderen Landesmeisterschaften und damit die Limits abzuwarten. Dann entscheidet sich, ob seine Leistung zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Sindelfingen reicht.

Bjarne Klinzing (r.) steht bei den Landesmeisterschaften im Bogenschießen in Rotenburg an der Wümme auf dem Podest. © HK | BSG Windhausen

Ebenfalls erfolgreich waren zwei junge Bogenschützen der Bogensportgemeinschaft Windhausen. Moritz Radomsky belegte den vierten Platz im Wettbewerb Jugend Recurve. Noch besser lief es für Bjarne Klinzing (Recurve Schüler B), der sich als Dritter bis auf das Podium kämpfte. „Wir sind mächtig stolz auf unsere Bogenschützen“, freut sich Renate Friedrich-Werner von der BSG mit ihren Vorstandskollegen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: