Hattorf. An zwei Tagen rollt im Hattorfer DGH der Ball, Ausrichter des Hallenfußballturniers ist der SV Rot-Weiß Hörden. Am Ende darf der Gastgeber jubeln.

Am vergangenen Wochenende gab es im Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus nochmal zwei Tage Hallenfußball zusehen. Der SV RW Hörden hatte zum Rot-Weiß Budenzauber 2024 geladen. Zunächst wurden am Samstag in zwei Vorrundengruppen die Teilnehmer der Endrunde ermittelt. Hier war dann der Titelverteidiger vom SC HarzTor gesetzt.