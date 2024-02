Braunlage. Auch im zweiten Wochenend-Heimspiel bleiben die Punkte am Wurmberg, nach dem 4:1-Erfolg hat das Team aus Braunlage sogar die Tabellenspitze übernommen.

Die Harzer Falken haben auch den zweiten Härtetest des Wochenendes mit Bravour bestanden. Nach dem 4:0-Erfolg über den CE Timmendorfer Strand am Freitag setzten sich die Braunlager am Sonntag in einer erneut temporeichen und hochklassigen Partie mit 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) gegen den Tabellenvierten vom Adendorfer EC durch. Damit kletterte die Mannschaft von Trainer Jozef Potac drei Wochen vor Ende der Hauptrunde erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze.