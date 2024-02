Osterode. An diesem Wochenende stehen die nächsten Testspiele an. Mit dem VfR Dostluk und Rotenberg sind zwei Fußball-Bezirksligisten im Einsatz.

Mit dem VfR Dostluk Osterode und dem SV Rotenberg sind an diesem Wochenende zwei Bezirksligisten in Freundschaftsspielen aktiv. Für den SVR ist es der Auftakt in die Testspiele. Am Samstag um 13 Uhr hat man in Duderstadt auf dem Kunstrasenplatz die Landesliga-Reserve des SSV Nörten-Hardenberg zu Gast. Gegen den Northeimer Kreisligisten wird es für die Rotenberger eine erste Standortbestimmung werden, wo das Team aktuell in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga steht.