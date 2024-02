Braunlage. In der Eishockey-Regionalliga stehen für die Falken gleich zwei Heimspiele an. Coach Jozef Potac hat vor den Duellen gegen Timmendorf und Adendorf aber Sorgen.

Für die Harzer Falken beginnt langsam, aber sicher die entscheidende Phase der Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord. Die Hauptrunde läuft noch bis Ende Februar, dann folgen die Playoffs. Den Endspurt läuten die Braunlager mit einem Heimspiel-Doppelpack gegen die direkte Konkurrenz ein, quasi einem Doppel-Wumms. Am Freitag ist zunächst ab 20 Uhr der CE Timmendorfer Strand zu Gast, am Sonntag kommt der Adendorfer EC an den Wurmberg. Spielbeginn gegen die Heidschnucken ist um 19 Uhr.