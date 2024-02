Ulm. Beim Bundesliga-Finale in Ulm sind die besten Teams mit dem Luftgewehr und der Luftpistole am Start, darunter die SB Freiheit. Man kann von zu Hause mitfiebern.

Im vergangenen Jahr erlebten 2.500 Zuschauer ein packendes Schießsport-Wochenende beim Bundesligafinale Luftgewehr und Luftpistole in Ulm. Für dieses Jahr versprechen die Ausrichter und Organisatoren ein noch besseres und spektakuläreres Event in der Ratiopharm Arena. Die Besucherzahl des Vorjahres wird auf jeden Fall übertroffen, schon im Vorverkauf wurden mehr als 2.500 Tickets abgesetzt.

Dafür wurde einiges im Vergleich zum Vorjahr getan: In Licht- und Tontechnik wurde investiert, damit die Zuschauer noch besser das Geschehen an der Schießlinie verfolgen können. Um auch jüngere Sportschützen anzusprechen, werden diese für den Freitagnachmittag eingeladen. Zum einen, um mit Luftgewehr, Luftpistole oder Lichtgewehr einen Wettbewerb zu schießen, zum anderen, um das öffentliche Training von 16 bis 19 Uhr der Finalteams zu besuchen. Auch für den Samstagabend haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen: Nach dem zweiten Halbfinale startet um 19 Uhr eine After-Show-Party im Foyer der Arena.

Für diejenigen, die es nicht nach Ulm schaffen, gibt es dennoch eine Möglichkeit, dabei zu sein - nämlich via Livestream. Wie in den vergangenen Jahren und wie auch bei diversen Vorrunden-Wettkämpfen in der Bundesliga Luftgewehr und Luftpistole ist Sportdeutschland.TV der Partner. Aus Ulm werden insgesamt zehn Begegnungen live übertragen: Vier Viertelfinals, zwei Halbfinals (alle am Samstag) und die vier Medaillenmatches (alle am Sonntag).

Die Ansetzungen beim Bundesliga-Finale

Viertelfinale

Samstag, 3. Februar

9 Uhr: Der Bund München (Süd-4.) - SV Wieckenberg (Nord-1.)

10.45 Uhr: SSV Kronau (Süd-2.) - SSG Kevelaer (Nord-3.)

12.30 Uhr: SG Coburg (Süd-3.) - ST Hubertus Elsen (Nord-2.)

14.15 Uhr: SV Pfeil Vöhringen (Süd-1.) - SB Freiheit (Nord-4.)

Halbfinale

Samstag, 3. Februar

16 Uhr: Sieger München/Wieckenberg - Sieger Kronau/Kevelaer

18 Uhr: Sieger Coburg/Elsen - Sieger Vöhringen/Freiheit

Duell um Platz drei

Sonntag, 4. Februar, 10.30 Uhr

Finale

Sonntag, 4. Februar, 13.30 Uhr