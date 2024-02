Ulm. Die Luftgewehr-Mannschaft der SB Freiheit tritt am Wochenende beim Bundesliga-Finale an. Im Viertelfinale wartet auf die Harzer ein harter Brocken.

Für die Luftgewehr-Mannschaft der SB Freiheit steht am Wochenende der Höhepunkt der Saison an. Einmal mehr haben sich die Harzer für das große Bundesliga-Finale qualifiziert, die achten besten Teams des Landes kämpfen um die deutsche Meisterschaft. Ausgetragen wird das Finale in der Ratiopharm Arena in Ulm, auf die Freiheiter wartet im Viertelfinale eine harte Nuss.