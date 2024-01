Zorge. Als erster Kreisligist aus dem Altkreis Osterode steht der VfB Südharz am Mittwoch in einem Vorbereitungsspiel auf dem Platz. Zu Gast ist ein starker Gegner.

Als erster Fußball-Kreisligist aus dem Altkreis Osterode läutet der VfB Südharz am Mittwoch den Testspielreigen vor der Rückrunde ein. Die Mannschaft von Trainer Steffen Bethe hat sich für ihr erstes Spiel im Jahr 2024 gleich einen starken Gegner ausgesucht. Zu Gast auf dem Kunstrasen in Zorge ist der FC Arminia Adersheim, die Gäste stehen auf einem soliden Mittelfeldplatz in der Bezirksliga Staffel 3.

Für die Gastgeber ist es fast ein Kaltstart, erst am Dienstag absolvierten die Südharzer ihre erste richtige Trainingseinheit. Das frühe Testspiel kann aber dennoch schon erste Erkenntnisse liefern, an welchen Stellschrauben der Kreisliga-Siebte in der Vorbereitung noch drehen muss. Der Anpfiff in Zorge erfolgt um 19 Uhr.

