Göttingen. Die erste Anmeldephase für die verschiedenen Läufe in Göttingen endet am 31. Januar, bis dahin gilt noch der Frühbucherrabatt.

Die erste Anmeldephase für den Göttingen Halbmarathon am Sonntag, 5. Mai, endet in Kürze. Noch bis zum 31. Januar können sich interessierte Läuferinnen und Läufer zum Frühbucherpreis von 21 Euro (Halbmarathon) und 10 Euro (Viertelmarathon) ihren Startplatz sichern. Bereits knapp 200 Laufsportbegeisterte haben sich in den ersten zwei Wochen nach der Freischaltung des Anmeldeportals registriert. Auch erste Staffel-Anmeldungen sind beim Organisator eingegangen.