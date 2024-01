Göttingen. Die Aufbauspielerin der BG 74 Göttingen kämpft mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft beim Qualiturnier in Brasilien um den Startplatz in Paris.

Ab dem 8. Februar kämpft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen in Brasilien um ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Mit dabei ist auch eine Göttingerin: Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat Jenny Crowder, die Aufbauspielerin der Medical Instinct Veilchen, für das Qualifikationsturnier in Belem nominiert. „Die Nominierung freut mich natürlich sehr, wir wollen unbedingt das Olympiaticket lösen“, sagt die Göttingerin.

Die deutschen Korbjägerinnen treten gegen Serbien (Weltranglistenplatz 10), Australien (3) und Gastgeber Brasilien (8) an. Die drei besten Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in diesem Sommer. Alles wird passen müssen, damit sich die DBB-Damen, aktuell 25. der Weltrangliste, den großen Traum erfüllen können. „Die Gruppe ist stark, das wird eine große und spannende Herausforderung, für uns als Team und für mich persönlich. Wir fahren aber mit viel Selbstbewusstsein nach Brasilien und haben ein tolles Team. So eine Chance bekommt man nicht alle Tage“, unterstreicht Crowder.

Qualifikation wäre eine Premiere für den DBB

Den Platz in dem Qualifikationsturnier hatte sich das deutsche Team auf dramatische Weise bei der EM gesichert. Angeführt wird die DBB-Auswahl in Südamerika von den Schwestern Satou und Nyara Sabally, die beide in der WNBA spielen. Für Deutschland wäre die Teilnahme in Paris eine Premiere, noch nie hat die Basketball-Nationalmannschaft der Frauen an einem Olympischen Turnier teilgenommen.

Die deutschen Frauen treffen zum Auftakt am Donnerstag, 8. Februar, ab 20.45 Uhr auf Serbien. Am Samstag, 10. Februar, folgt ab 20.45 Uhr das Duell mit Australien, ehe es zum Abschluss am Sonntag, 11. Februar, ab 23.45 Uhr zum Kräftemessen mit Gastgeber Brasilien kommt. Alle Spiele des DBB-Teams werden live und kostenlos für alle vom DBB-Medienpartner MagentaSport übertragen.

