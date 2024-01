Braunschweig. Taktische Umstellungen bringen dem 1. VC Pöhlde den entscheidenden Vorteil im Volleyball-Krimi. Das Team von der Oder gewinnt mit 3:2 in Braunschweig.

Die Volleyballer des 1. VC Pöhlde sind endgültig in der Oberliga angekommen. Beim USC Braunschweig II feierte der Aufsteiger mit 3:2 seinen zweiten Saisonsieg und damit auch den zweiten Sieg in Serie. Zwei Punkte nahmen die Schützlinge von Trainer Jonas Böttcher von der Oker mit an die Oder. Im Abstiegskampf konnte der VCP so erneut ein wenig Boden gut machen, bleibt allerdings weiter Schlusslicht. „Vielleicht wäre sogar noch mehr möglich gewesen, aber letztlich sind auch die beiden Punkte und der Sieg wertvoll für uns“, berichtete Böttcher im Anschluss.