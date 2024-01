Herzberg. Der Aufsteiger trifft am Sonntag in der Herzberger Mahntehalle auf den Spitzenreiter ASC Göttingen II und den Tabellendritten TSV Giesen Grizzlys II.

Für die Frauen des VT Südharz II steht in der Volleyball-Landesliga Süd am Sonntag der wohl einfachste Spieltag der Saison an. Einfach deshalb, weil die VTS-Reserve gegen den Tabellenführer ASC Göttingen II und den Tabellendritten TSV Giesen Grizzlys II völlig ohne Druck aufspielen kann, die Gäste sind jeweils klar favorisiert. Los geht es in der Herzberger Mahntehalle um 11 Uhr.