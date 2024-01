Braunlage. In der Eishockey-Regionalliga Nord peilen die Harzer Falken das nächste Wochenende mit voller Punktausbeute an - doch volle Konzentration ist gefordert.

Für die Harzer Falken geht in der Eishockey-Regionalliga Nord die Jagd auf das Spitzenduo aus Timmendorf und Sande weiter. Fünf Punkte haben die Braunlager Rückstand, aber auch zwei Spiele weniger absolviert. Um weiter alles in eigener Hand zu haben, sind keine Ausrutscher erlaubt, das gilt auch für das anstehende Wochenende. Am Freitag gastieren die Falken ab 20 Uhr bei den Weserstars Bremen, am Sonntag ist ab 19 Uhr der Hamburger SV zu Gast am Wurmberg.