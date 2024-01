Herzberg. Zum Abschluss der Runden-Wettkämpfe zeigen die Herzberger Teams in der Bezirkliga und Bezirksklasse noch einem starke Leistungen.

Der Abschluss der Runden-Wettkämpfe 2023/2024 Luftgewehr Auflage in der Bezirksliga und Bezirksklasse Harz auf den Schießständen der SG Zellerfeld war an Spannung nicht zu überbieten. Für die beiden Teams der SG Herzberg nahm die Saison einen versöhnlichen Abschluss.

Die erste Mannschaft der SG Herzberg war am letzten Wettkampftag der Bezirksliga bereits auf einem guten Tabellenplatz und konnte etwas entspannter gegen die SG Liebenburg antreten. Janette Balko erreichte mit dem perfekten Ergebnis von 300 Ringen gegen Hermann Lüddecke das beste Ergebnis aller antretenden Schützen der acht Vereine aus den Kreisschützenverbänden Oberharz und Südharz.

Ingeborg Teuteberg verlor ihren Wettkampf gegen Udo Neuerer trotz einer starken Leistung mit 297 zu 298. Alexandra Burghard musste nach dem Unentschieden gegen Hartwig Bötel (287:287) ins Stechen und unterlag ganz knapp. Mit dem 1:2 gegen Liebenburg erreichten die Herzberger letztlich den sechsten Tabellenplatz.

Im Derby geht es um den Klassenerhalt

In der Bezirksklasse war es besonders spannend, da die SG Herzberg II im direkten Wettkampf gegen SG Pöhlde um den Klassenerhalt antreten musste. Auf der Position eins erreichte Heide Binnewies für die Herzberger mit hervorragenden 298 Ringen das zweitbeste Ergebnis in der Bezirksklasse, sie siegte knapp gegen Dorothea Diederich (297). Hans-Jürgen Bierwirth bewies auf Position drei seine Erfahrung und Nervenstärke. Trotz eines Fehlschusses traf er einige Zehnen und Neunen, mit 278 zu 270 konnte er Hilmar Lohrengel schlagen und Herzberg 2:0 in Führung bringen.

Andreas Menge auf Position zwei machte es ganz besonders spannend und rang Gabriela Ludwig ein Unentschieden mit 291 Ringen ab. Beide Schützen mussten somit in ein Stechschießen, das von allen teilnehmenden Schützen und Zuschauern begeistert beobachtet wurde. Beim Shoot-Out müssen beide Schützen innerhalb von 45 Sekunden ihren Schuss abgeben. Menge schoss sehr schnell und legte mit einer hohen 10,6 vor, Ludwig zeigte etwas Nerven und traf nur die 9. Mit dem 3:0 gegen Pöhlde erreichte die SG Herzberg II den fünften Platz und schaffte damit den Klassenerhalt.

Die erfolgreichen Herzberger Schützen, die in der Bezirksliga und Bezirksklasse antraten, waren Alexandra Burghard, Hans-Jürgen Bierwirth, Andreas Menge, Petra Wawoczny, Wolle Bick, Heide Binnewies, Wilfried Bischoff, Ingeborg Teuteberg, Janette Balko und Trainerin Helga Bierwirth.

