Herzberg. Für die Jugendmannschaften der HSG Oha stehen die ersten Begegnungen des Jahres auf dem Programm. Die Ausbeute zum Auftakt ist praktisch perfekt.

Für die Nachwuchs-Handballer der HSG Oha stand am vergangenen Wochenende der Start in die Frühjahrsrunde an. Die Mannschaften wurden dabei leistungsgerecht und entsprechend der Platzierungen in der Herbstrunde, in neue Staffeln eingeteilt. Zum Start war die Ausbeute beachtlich.

Weibliche E1-Jugend – TGJ Salzgitter 13:10 (8:4). Nach einer starken ersten HSG-Hälfte trumpfte nach dem Pausentee plötzlich der Gast auf. „Wir haben überhaupt nicht verteidigt“, ärgerte sich Denise Kricheldorf-Mai über drei schnelle Gegentreffer zum 8:7 (25.). Doch angeführt von Lana Stiemerling und Mileyn Mißling konnten die Mädchen den Schalter wieder umlegen. Ein 5:1-Lauf zum 13:8 (35.) ließ den erhofften Sieg zum Rückrundenauftakt in der stark besetzten Regionsliga Wirklichkeit werden.

HSG: Fadel – Wassmann – Mißling (4), Stiemerling (3), Winter (3), Klas (2), Schettler (1), Döring, Deperade.

Weibliche E2-Jugend – Tuspo Weende II 14:13 (5:5). Die zweiten E-Mädchen wurde nach den Ergebnissen der Hinrunde in die Regionsklasse eingeteilt und trifft hier auf ähnlich starke Mannschaften. Gleich das erste Spiel entwickelte sich so zu einem wahren Krimi. Die HSG legte vor, der Gast glich aus. In diesem Rhythmus ging es bis in die Schlussminute. Die hatte es dann in sich: Dem Tor für die HSG zum 13:12 folgte prompt der Ausgleichstreffer der Gäste (13:13). Es blieben acht Sekunden bis zum Abpfiff, die sollten Luisa Klas reichen, den umjubelten Siegtreffer zu erzielen.

HSG: Töpperwien (1), Wassmann (1) – Klas (6), Schettler (3), Hesse (2), Niehus (1), Wemheuer, Diederich, Heise, Langer.

E-Junioren der HSG Oha dominieren im Derby gegen Rhumetal

Männliche E-Jugend – HSG Rhumetal II 37:7 (18:3). Die E-Junioren zeigten von Anfang bis Ende eine blitzsaubere Leistung. Trainer Jürgen Oehne lobte jeden einzelnen Spieler. Vorne wie hinten war sein Team von Beginn an hellwach und ließ zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen. Gleich elf Spieler konnten sich in die lange Torschützenliste eintragen.

HSG: Koch – Mißling (3), Gothe (3), Wemheuer (4), Uhrner, Gerlach (3), Kirchhoff (1), Weber (4), Apel, Franke (5), Claus (1), Wehmeyer (6/1), Lux (1), Rütters (3).

Weibliche D-Jugend – SV Einheit Worbis 24:6 (12:4). Auch am Sieg der weiblichen D-Jugend gab es überhaupt keinen Zweifel, es war ein kleiner Klassenunterschied. Das Trainerteam war nach dem Spiel mit der Leistung auf beiden Seiten der Platte zufrieden, große Analysen ließ der deutliche Spielverlauf nicht zu. Emma Heise war mit zwölf Toren die überragende Spielerin.

HSG: Shani Bagi - Schettler, Lohrengel, Sinram (4), Hein, Bierwirth (1), Beyer, Heise (12), Wolf (4), Waldmann, Schröter (1).

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Männliche D2-Jugend – Northeimer HC II 21:18 (12:10). Schon vor dem Beginn war klar, dass es ein enges Spiel werden wird. In der ersten Hälfte konnte sich die HSG früh eine Fünf-Tore-Führung erspielen (9:4, 12.), die man aufgrund einiger Fehler und Unkonzentriertheiten in Angriff und Abwehr aber bis zum Halbzeitpfiff fast aus der Hand gab (12:10). In der zweiten Hälfte blieb das Spiel lange ausgeglichen, erst am Ende konnte sich das Team von Cedric Loch entscheidend absetzen. „Das war eine gute Mannschaftsleistung und ein guter Startschuss in die Hauptrunde“, freute sich Loch.

HSG: Tschörtner – Schwerin (2), Haarmann (6/1), Hilbig (3), Masselot (2), Heisecke (1), Marshall, Mehrmann (1), Hentrich (4), Wassmann, Ullrich (2).

Männliche C-Jugend – Männliche C2-Jugend 28:30 (12:14). Im vereinsinternen Duell zwischen den C-Jugenden konnte sich das C2-Team knapp durchsetzen. Beide Mannschaften schenkten sich wenig, es war von Anfang bis Ende ein sehr kampfbetontes Spiel. Die Abwehrreihen standen im Fokus, sodass es streckenweise ein zähes Spiel war. Spielerisch war die C2 überlegen, was die C1 mit Kampfbereitschaft wieder wettmachte. So konnte sich kein Team absetzen, der höchste Vorsprung war ein 14:11 für die C2 kurz vor der Halbzeit. Erst in der Schlussphase konnte sich die C2 einen entscheidenden Vorteil verschaffen (29:24, 44.). Die C1 von Uwe Kurzawa kam zwar noch einmal heran, für einen Punktgewinn reichte es aber nicht mehr. „Ein Unentschieden wäre aufgrund des Spielverlaufs gerecht gewesen“, haderte Kurzawa etwas.

HSG C1: Weber – Lyko (4),L. M. Mros, Ahrens (9/1), L.-K. Mros (1), Brakel (9), Koecher (3), Srüver (2), Zimermann.

HSG C2: Seidel, Vollrath – Kwast (2), Sinram (8/1), Gähler (2), Reinholz (3), Brandt, Lux (3), Gothe, Eichhorn (4/2), Bernhardt (8), Schnepel.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.