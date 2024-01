Schwiegershausen. Beim TSV Schwiegershausen kann die Zahl der Vereinsmitglieder auf mehr als 850 gesteigert werden. Zum Start in das Jahr stehen zwei Termine an.

Ein volles Programm herrschte zum Jahresstart beim TSV Schwiegershausen. Zum einen hatte der Verein seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen, zum anderen wurden in einer gesonderten Veranstaltung die langjährigen Mitglieder geehrt.

Zunächst standen die Ehrungen an, der TSV-Vorsitzende Olaf Kaisner begrüßte die für ihre 25- und 50-jährige Mitgliedschaft zu Ehrenden im Vereinszimmer. Gestartet wurde mit den Jubilaren, die bereits seit 25 Jahren Mitglied sind. Kaisner erinnerte an das entsprechende Eintrittsjahr 1998 sowie besondere Erlebnisse aus diesen Tagen und berichtete von der damaligen Mitgliederversammlung des TSV. Geehrt wurden Fabian Großkopf, Rolf Oppermann, Kai-Uwe Reher und Christiane Wode.

Der nächste Abschnitt wurde denjenigen gewidmet, die bereits auf 50-jährige Mitgliedschaft blicken können. Auch hier durfte ein Rückblick in die 70er, genauer gesagt in das Eintrittsjahr 1973, nicht fehlen. Zu den Jubilaren in dieser Kategorie gehörten Uwe Bierwirth, Marco Bode, Marianne Deichmann, Rüdiger Großkopf, Silvia Hildebrandt, Hans-Heiner Spillner und Klaus Weigelt.

Abschließend konnte sich der Vorsitzende dem größten Block der zu ehrenden Mitgliedern widmen. Um als Ehrenmitglied geehrt werden zu können, muss eine 25-jährige Mitgliedschaft vorliegen sowie das 70. Lebensjahr vollendet sein. In diesem Zusammenhang wurden Ereignisse aus dem Jahr 1953 berichtet, da die meisten Anwesenden in diesem Jahr geboren wurden und Ehrenmitglied geworden sind. Die folgenden Ehrenmitglieder wurden geehrt: Edgar Bierwirth, Wolfgang Bode, Rainer Brakel, Marianne Deichmann, Erwin Fichtner, Jürgen Kruppa, Klaus Kubat, Hilda Sonntag, Siegfried Sonntag, Dagmar Strüver, Wilfried Waldmann und Rolf Oppermann.

Ein kleiner Fauxpas ist dem TSV Schwiegershausen bei dem Ehrenmitglied Edmund Wode passiert. Er wurde versehentlich bislang nicht bei den Ehrenmitgliedern geführt, obwohl er bereits seit 2014 die Kriterien erfüllte. Die Auszeichnung hat der Verein nun nachgeholt. Insgesamt gab es ein positives Feedback für die Veranstaltung und den kurzweiligen, unterhaltsamen und sehr lehrreichen Nachmittag.

Knapp 100 Mitglieder kommen zur Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung im Gasthof Ohnesorge war mit 95 Mitgliedern nicht ganz so gut besucht wie im vergangenen Jahr, was jedoch auch auf die eisigen Wetterbedingungen zurückzuführen sein könnte. Umso beeindruckender war dafür die Mitteilung, dass der TSV Schwiegershausen einen Anstieg der Mitgliederzahlen um 47 für das Jahr 2023 verbuchen konnte. Die Versammlung wurde standesgemäß mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Olaf Kaisner eröffnet. Er gab einen kurzen Einblick in die Geschichte des TSV Schwiegershausen, genauer gesagt in die Jahreshauptversammlung aus dem Jahr 1975 - ein interessanter Auszug aus der damaligen Versammlung.

Anschließend wurde das Wort an die anwesenden Ehrengäste übergeben. Ortsbürgermeisterin Katrin Schrader bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern und beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit und würdigte das tolle Angebot beim TSV Schwiegershausen. Sie betonte, dass die Vereine in den Dörfern zusammenrücken sollten und hob hervor, dass der TSV hier mit einem positiven Beispiel voranginge. Reinhardt Henkel, Vorsitzender des Turnkreises, bedankte sich für die Durchführung des Gaufrauentreffens, für die Teilnahme am Wandertag des Turnkreises sowie für die anstehende Ausrichtung des Seniorentreffens im Turnkreis.

Abschließend betonte Rainer Großkopf, Vorsitzender der HSG Oha, noch die erfolgreiche Jugendarbeit bei der HSG sowie die positive Entwicklung der Damenmannschaft, aber wies auch darauf hin, dass das Jahr 2023 wieder einige Herausforderungen bereithielt. Der neue Kooperationsvertrag zwischen den Stammvereinen steht dagegen kurz vor dem Abschluss. Zudem informierte Großkopf, dass er im Sommer sein Amt als HSG-Vorsitzender abgeben werde.

Baukosten können um mehr als 35.000 Euro gesenkt werden

Kaisner betitelte das Jahr 2023 aus Vereinssicht als überaus anspruchsvoll, was vor allem auf die Baumaßnahme auf dem Sportplatz zurückzuführen war. Das Mammutprojekt dauerte bislang 9 Monate, 30 Arbeitseinsätze und mehr als 1.000 Arbeitsstunden wurden geleistet. Mehr als 60 Helfer waren bereits im Einsatz, was dazu führte, dass die ursprünglich geplanten Kosten um 35.000 Euro gesenkt werden konnte. „Hier zeigte sich einmal mehr, wie gut der Zusammenhalt und das Engagement im Dorf vertreten ist“, freute sich Kaisner. Besonders hob er Sven Wassmann hervor, der unermüdlichen Einsatz zeigte sowie Ideen und Werkzeuge stets bereithielt. Weiterhin galt sein Dank Petra Graunke vom Kreissportbund und Udo Küster, dem Koordinator für Vereine und Verbände, die jederzeit als Ansprechpartner dem Verein zur Seite standen.

Weiterhin rundet die im September aufgestellte und eingeweihte Inklusionsschaukel das Gesamtbild auf dem Sportplatz ab. In diesem Zusammenhang wurde ein Dankeschön an Sanna und Fabian Mißling und deren großes Helferteam ausgesprochen, die die Umsetzung vorangetrieben und mit möglich gemacht haben. Das letzte Puzzleteil in diesem Kontext bildet noch die Aktion zu den Bausteinen. Laura Rauch hat hier mit großer Unterstützung dazu beigetragen, dass schon 294 Bausteine verkauft wurden, es kamen 7.350 Euro an Spenden zusammen, die direkt in die weitere Gestaltung des Sportplatzes fließen sollen.

Nach drei Jahren Wartezeit konnte 2023 der TSV Schwiegershausen endlich das Gaufrauentreffen in Hattorf ausrichten. Ines Mißling hat ein tolles Team an Helfern zusammengestellt, die die 250 Gäste zu voller Zufriedenheit umsorgt haben. Die Jumping Gruppe um Anja Waldmann konnte zusätzlich die Anwesenden mit einer tollen Choreografie begeistern. Auch Sonja Schweidler ließ es sich nicht nehmen, die Menge nach Kaffee und Kuchen mit musikalischer Unterstützung in Bewegung zu bringen.

Der Verein glänzt mit einem breiten Sportangebot

Die Sportwartin, Miriam Wassmann, berichtete im Anschluss über das breite Sportangebot des TSV Schwiegershausen. Besonders in der Leichtathletik-Sparte konnten einige der Vereinsmitglieder tolle Ergebnisse erzielen. Außerdem konnten 70 Einzel- und 8 Familiensportabzeichen für das Jahr 2022 verliehen werden. Die Darter des TSV Schwiegershausen haben den Aufstieg in die Bezirksklasse bejubelt. Ein großes Lob gab es an alle Übungsleiter und Übungsleiterinnen, die dieses Sportangebot möglich machen, nicht zuletzt deshalb stieg die Mitgliederzahl von 811 auf 858.

Als Nächstes stand die Verleihung der Kreisehrennadeln an, Kassenwartin Pia-Susann Kaisner, Sportwartin Miriam Waßmann, Schriftwartin Elke Schladitz und Leichtathletikfachwart Henning Holland wurden ausgezeichnet. Der Bürgermeister-Kamper Pokal ging in diesem Jahr an ein ganz besonders Team. Geehrt wurde die Familie Wassmann mit Juli, Max. Paul, Miriam und Sven Wassmann für ein äußerst sportliches und engagiertes Jahr. Wie bereits erwähnt, hat besonders Sven Wassmann unzählige Arbeitsstunden auf dem Sportplatz geleistet. Auch die nächste Ehrung richtete sich an zwei besonders engagierte Personen. Marianne Dietrich hielt die Laudatio für Emma und Pauline Waldmann, die unermüdlich ihre Hilfe und Unterstützung bei jeglichen Vereinssportaktivitäten anbieten und sofort auf der Matte stehen, sobald ein Event näher rückt.

Zum Schluss trat Miriam Wassmann noch einmal an das Mikrofon und hielt eine Laudatio für Henning Holland. Ein besonders erfolgreiches sportliches Jahr liegt hinter dem Leichtathleten. Er konnte das erste Mal an den deutschen Seniorenmeisterschaften in der Gruppe M60 an den Start gehen und im Weitsprung und Dreisprung Edelmetall holen sowie einen neuen Bezirksrekord über 300 m Hürden aufstellen.

Die anstehenden Wahlen des Turnrates verliefen reibungslos und erfolgten alle einstimmig. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Olaf Kaisner, die zweite Kassenwartin Corinna Weber, Frauenturnwartin Ines Mißling, Männerturnwart Matthias Loch, Leichtathletikturnwart Henning Holland, Medienwartin Laura Rauch, Seniorenwartin Sonja Schweidler und Tischtennisfachwart Ralf Scheffler. Die bisherige Schriftwartin Elke Schladitz hat ihr Amt nach mehr als 20 Jahren abgegeben, ihre Nachfolgerin wird Tanja Loch. Auch Sanna Mißling und Stefan Bode geben ihre Ämter als Jugendwartin und Kinderturnwart ab. Diese beiden Ämter werden nicht wieder besetzt und künftig in einem Amt zusammengeführt. Olaf Kaisner bedankte sich bei den bisherigen Turnratsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit mit einem kleinen Präsent.

