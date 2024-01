Barbis. Beim traditionellen Drei-Königsschießen der Bad Lauterberger Schützenvereine setzt sich diesmal die Mannschaft des SV Bartolfelde durch.

Auf dem Schießstand des SV Barbis trafen sich die Mannschaften der Schützengesellschaft Bad Lauterberg und der Schützenvereine aus Barbis, Bartolfelde und Osterhagen beim traditionelle Drei-Königsschießen der Schützenvereine aus der Kneippstadt zum sportlichen Vergleich.

Nach einem langen Wettkampf konnte der Schießsportleiter Rolf Morich von der gastgebenden SV Barbis gegen 21 Uhr die Siegerehrung vornehmen. Im Jahr 2024 konnten die Schützinnen und Schützen aus Bartolfelde den Sieg erringen, sie nehmen für ein Jahr den Wanderpokal mit nach Hause. Auf dem zweiten Platz folgte die Mannschaft aus Osterhagen, währen die Teams aus Bad Lauterberg und Barbis das Feld komplettierten. Die Schützinnen und Schützen aus Bad Lauterberg erzielten dabei einen Ring mehr als Barbis.

Als beste Einzelschützen konnten Ralf Seiert vom SV Osterhagen mit 94 Ringen, Bernd Wiegand (SG Bad Lauterberg, 93 Ringe) und Helmut Aurin (SG Bad Lauterberg, 92 Ringe) einen Pokal aus den Händen der Schießsportleiter entgegennehmen. Nach der Siegerehrung klang der Abend bei kleinen Snacks, Getränken und interessanten Gesprächen aus. Die nächste Veranstaltung in diesem Rahmen findet am 25. Oktober statt, dann auf der Anlage in Bad Lauterberg.

