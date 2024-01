Lasfelde. Die erste Jugendmannschaft des TTC feiert einen so nicht zu erwartenden Auswärtssieg. Auch die zweiten Herren zeigen sich in starker Verfassung.

Einen in dieser Höhe unerwarteten Sieg errang die erste Jugendmannschaft des TTC Pe-La-Ka beim Auswärtsspiel der Tischtennis-Kreisliga in Langenholtensen. Jannis Mai/Lasse Wachsmuth unterlagen in Eingangsdoppel unglücklich mit 10:12 im fünften Satz. Tamara Lossie/Jaaron Bode glichen zum 1:1 aus. Danach ließ das Team nichts mehr zu. Mai und Wachsmuth schlugen die starke Nummer eins des Heimteams. Durch den 9:1-Erfolg setzte man sich an die Spitze der Tabelle.

Im Heimspiel der 1. Kreisklasse begrüßte die zweite Jugend die SG Rhume. Bis zum 3:3 durch Phanha Sha/Felix Betge im Doppel und Carlotta Witt und Sha im Einzel war die Partie ausgeglichen. Rhume gewann danach vier Matches in Folge, Betge konnte noch den Anschluss zur 4:6-Niederlage holen. Die dritte Jugend trat in der 3. Kreisklasse auswärts beim TTC Hattorf an. Die Punkte zum 2:2 Zwischenstand holten das Doppel Felix Betge/Eileen Elges und Jacob Betge. Danach ließ Pe-La-Ka nicht viel mehr zu, wenn auch einige Spiele knapp waren. Zum 8:2-Erfolg trugen Jarik Schwentner (2), Elges (2), J. Betge und F. Betge bei.

Zweite Herren des TTC Pe-La-Ka drehen Spiel gegen Lonau

Die zweiten Herren machte es in der Kreisliga gegen den TTC Lonau spannend. Jan Lossie/Detlef Fromme siegten deutlich, doch drei Niederlagen brachten die Seestädter mit 1:3 in Rückstand. Fromme und Marc Lossie schafften den Anschluss, ehe Lonau zum 3:5 punktete. Wieder wurde der Ausgleich durch Fromme und M. Lossie hergestellt, ehe im Schlussdoppel Matthias Lange/M. Lossie und J. Lossie/Fromme jeweils glatt siegten und das unerwartete 7:5 perfekt machten.

Durch einen klaren 4:0-Sieg über den TTC Förste V schafften die dritten Herren zudem den Einzug in das Viertelfinale im Kreisklassenpokal.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

