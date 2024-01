Münden. In der Volleyball-Verbandsliga unterliegt das VT Südharz beim Spitzenreiter TG 1860 Münden mit 2:3, muss den Punkt aber womöglich teuer bezahlen.

So richtig wusste Trainer Maik Fritzsche im Anschluss nicht, was er mit diesem Ergebnis anfangen sollte. Auf der einen Seite hatten die Verbandsliga-Volleyballerinnen des VT Südharz beim neuen Tabellenführer TG 1860 Münden eine starke Leistung gezeigt und sich einen Punkt erkämpft, auf der anderen Seite hätten es aber auch noch mehr Punkte sein können. „Der eine Punkt fühlt sich natürlich gut an, aber für die Leistung war das eigentlich fast zu wenig“, berichtete der Coach nach der hart umkämpften Partie, in der sich die Südharzerinnen mit 2:3 geschlagen geben mussten.