Hamburg. In der Eishockey-Regionalliga Nord haben die Harzer Falken beim Hamburger SV den nächsten klaren Sieg eingefahren. Doch ein Spieler bereitet Sorgen.

Die Harzer Falken bleiben in der Eishockey-Regionalliga Nord in der Erfolgsspur. Auch im zweiten Wochenendspiel beim Hamburger SV ließen die Braunlager, ähnlich wie schon beim 7:1 gegen Harsefeld, nichts anbrennen und setzten sich glatt mit 9:2 (3:0, 6:1, 0:1) durch. Entschieden war die Partie bereits nach 30 Minuten, trotzdem reisten die Potac-Schützlinge nicht sorgenfrei zurück in den Harz.