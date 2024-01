Celle. Nach den wichtigen Siegen gegen die direkte Konkurrenz vor der Weihnachtspause ist die HSG in der Handball-Verbandsliga jetzt beim Tabellensechsten im Einsatz.

Nach dem wichtigen Erfolg vor der Weihnachtspause gegen den TV Uelzen wollen die ersten Herren der HSG Oha in der Handball-Verbandsliga nun nachlegen und zwei Punkte aus Celle mit nach Hause nehmen. Das Team des Trainerduos Jens Wilfer und Jens Krieter kämpft beim SV Altencelle am Samstag um wichtige Zähler für den Klassenerhalt, Anpfiff des Spiels in der Sporthalle des Hermann-Billung-Gymnasiums ist um 19.15 Uhr.