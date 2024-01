Herzberg. Am Samstag zeigen die Central-Lichtspiele die nächste Partie des DHB-Teams auf großer Leinwand, der Gegner ist Österreich. Auch Gäste vom TV sind dabei.

Die Handball-Europameisterschaft in Deutschland hat mit Beginn der Zwischenrunde so richtig Fahrt aufgenommen. Das DHB-Team kämpft um das Halbfinal-Ticket - im Harz wird dabei auf großer Leinwand mitgefiebert. Die Kinowelt Herzberg zeigt alle Spiele der Mannschaft von Trainer Alfred Gislason, so auch am Samstag das Nachbarschaftsduell gegen Österreich. Die Handball-Begeisterung in Herzberg hat nun sogar den NDR auf den Plan gerufen, der den Central-Lichtspielen einen Besuch abstattet.

Wir hoffen natürlich gerade bei diesem wichtigen Spiel auf viele Handball-Fans, die mit Trikot und in Schwarz-Rot-Gold ins Kino kommen und für Stimmung sorgen. Holger Schulz - Marketingbeauftragter bei der HSG Oha

Die Begegnung gegen das Überraschungsteam aus Österreich beginnt um 20.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19.30 Uhr. Das Tolle: Wie auch bei den anderen deutschen Partien wird dank der Unterstützung der HSG-Sponsoren Kinowelt und Barmer kein Eintritt erhoben. „Wir hoffen natürlich gerade bei diesem wichtigen Spiel auf viele Handball-Fans, die mit Trikot und in Schwarz-Rot-Gold ins Kino kommen und für Stimmung sorgen“, berichtet Holger Schulz, Marketingbeauftragter bei der HSG.

Public Viewing in Herzberg hat schon Tradition

Das Rudelgucken im Herzberger Kino hat bei Handball-Großereignissen inzwischen schon eine gewisse Tradition. So fieberten auch bei der Heim-WM 2019 viele Fans bei Popcorn und Kaltgetränk gemeinsam vor der großen Leinwand mit. Darauf ist nun auch der Norddeutsche Rundfunk aufmerksam geworden. Denn während das Public Viewing beim Fußball längst zur Normalität geworden ist, stellt es beim Handball doch eine Besonderheit dar.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird.

„Dabei ist es eine richtig coole Sache, zusammen im Kino mitzufiebern“, erzählt Schulz von den bisherigen Übertragungen der deutschen Spiele. Mit den noch ungeschlagenen Österreichern wartet auf das DHB-Team eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Unabhängig vom Spielausgang gegen die Alpenrepublik werden übrigens auch die weiteren deutschen Spiele am Montag gegen Ungarn und am Mittwoch gegen Kroatien im Kino zu sehen sein - genauso wie ein mögliches Halbfinale und Finale.

