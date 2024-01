Antholz. Kurzfristig rutscht Danilo Riethmüller vom WSV Clausthal-Zellerfeld in Antholz in das deutsche Team. Mit seiner Leistung überrascht der Harzer alle.

Der 18. Januar 2024 dürfte ein Datum sein, das Danilo Riethmüller wohl so schnell nicht wieder vergisst. Kurzfristig rutschte der Biathlet des WSV Clausthal-Zellerfeld beim Weltcup in Antholz (Südtirol) in das deutsche Team für das Einzelrennen über 15 Kilometer - und überraschte bei seinem Weltcup-Debüt prompt mit einem herausragenden siebten Platz.