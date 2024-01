Braunlage. Auf die Harzer Falken wartet in der Eishockey-Regionalliga Nord ein machbares Programm, unterschätzt werden dürfen Harsefeld und der Hamburger SV aber nicht.

In der Eishockey-Regionalliga Nord geht es an der Tabellenspitze so spannend zu wie seit langem nicht. Spitzenreiter ist derzeit der CE Timmendorfer Strand, es folgen der ECW Sande und die Harzer Falken. Die Braunlager haben dabei am wenigsten Spiele absolviert, dürfen sich aber auch bei der Jagd auf das Topduo keine Ausrutscher erlauben. Entsprechend ist das Ziel vor dem anstehenden Wochenende klar: Sechs Punkte sollen eingefahren werden.