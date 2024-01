Göttingen. In der Handball-Oberliga der Herren trifft der Northeimer HC am Freitag auf den TV Jahn Duderstadt - vor großer Kulisse in der Sparkassen-Arena in Göttingen.

Dieses Spiel scheint die ganze Handball-Region Südniedersachsen zu elektrisieren. Am kommenden Freitag, 19. Januar, treffen die Herren des Northeimer HC im Oberliga-Derby auf den TV Jahn Duderstadt. Gespielt wird ab 20 Uhr in der Sparkassen-Arena in Göttingen. Die Vorfreude ist groß, im Vorverkauf wurden bereit rund 1.000 Tickets abgesetzt.

Die Northeimer können dabei zwei Rückkehrer begrüßen. Nach langer Verletzungspause stehen Yannis Pätz im Tor und Joé Schuster als Abwehrchef wieder im Kader. Auch bei den Eichsfeldern fiebert man dem Spiel entgegen und will den favorisierten Northeimern wie schon beim Hinspiel einen heißen Fight liefern. Zum Saisonstart unterlag der TV Jahn dem Drittliga-Absteiger nach einer packenden Partie mit 26:29.

Northeimer waren schon des Öfteren zu Gast in der Sparkassen-Arena

Es nicht der erste Ausflug der Northeimer in die Sparkassen-Arena. Im Frühjahr 2018 konnte der NHC, damals noch in der 3. Liga, vor großer Kulisse in Göttingen den TV Großwallstadt bezwingen. Im Sommer folgte dann ein Erstrunden-Turnier im DHB-Pokal, unter anderem mit dem THW Kiel. Auch im August 2019 waren die Northeimer Gastgeber für ein Erstrunden-Turnier im DHB-Pokal, dabei unterlagen sie dem Bundesliga-Spitzenteam des SC Magdeburg mit 26:41. Zuletzt spielte der NHC im Herbst 2021 gegen Eintracht Hildesheim in der großen Arena.

Tickets gibt es noch im Onlineverkauf über wwwnortheimerhc.de, zudem öffnet ab 19 Uhr an der Tageskasse. Wichtig für alle Besucher: Der große Parkplatz vor der Sparkassen-Arena steht nicht als Parkmöglichkeit zur Verfügung, es muss auf umliegende Parkplätze ausgewichen werden.

