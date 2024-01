Pöhlde. In der Volleyball-Bezirksliga der Herren hat der 1. VC Pöhlde II beim Heimspieltag zwei Erfolge gefeiert. SuS Tettenborn wiederum eroberte die Tabellenführung.

Viel besser hätte der Spieltag für die beiden Vertreter des Altkreises Osterode, den 1. VC Pöhlde II und den SuS Tettenborn, in der Volleyball-Bezirksliga der Herren nicht laufen können. Während die Pöhlde bei ihrem Heimspieltag fünf Punkte sammelten, setzte sich Tettenborn im Topspiel in Lenglern durch und kletterte so an die Tabellenspitze.