Lasfelde. Die Tischtennis-Teams des TTC haben die ersten Begegnungen der Rückserie absolviert, mal mit Erfolg, mal mit weniger Erfolg.

Nach der Weihnachtspause standen für die Tischtennis-Teams des TTC Pe-La-Ka nun wieder einige Begegnungen auf dem Programm.

Die ersten Herren starteten mit einem Remis gegen den SV Ahlbershausen in die Rückrunde der Bezirksliga. Die ersten zwei Doppel wurden im Entscheidungssatz verlorenen, Torsten Nickel/Reiner Schubert sorgten für den Anschluss. Eine kleine Serie durch Janis Högemann, Nickel, Alex Gaun und Schubert brachte die 5:3-Führung. Die Gäste konterten und lagen ihrerseits nach vier siegreichen Spielen vorn (5:7). Gaun und Christoph Klein brachten den Gastgeber wieder auf 7:8 heran, wobei Klein sich nach 1:2-Satzrückstand noch mit 14:12 im fünften Satz durchsetzte. Im Schlussdoppel siegten Högemann/Klein recht deutlich zum gerechten 8:8-Unentschieden.

Die zweiten Herren unterlagen in der Kreisliga in eigener Halle deutlich mit 0:7 dem TTK Gittelde-Teichhütte. Besser lief es für die Damen, die in der Kreisliga zu Hause gegen TSV Jahn Hemeln zu einem 5:5 kamen. Beide verlorenen Doppel bedeuteten keinen guten Start. Durch Erfolge von Bettina Oepkes, Aavje Grottke und Anja Füllgrabe gelang das 3:2. Kein Team konnte sich danach absetzten. Oepkes und Füllgrabe, die knapp nach fünf Sätzen siegten, sicherten das Remis.

TTC-Jugend siegt im ersten Kreisliga-Spiel

Die erste Jugend, die in die Kreisliga aufgestiegen ist, landete in der Aufstellung Lasse Wachsmuth, Jannis Mai, Tamara Lossie und Jaaron Bode gegen einen ersatzgeschwächten Bovender SV II einen 10:0-Kantersieg. Die zweite Jugend musste in ihrem ersten Spiel in der 1. Kreisklasse beim TV Bilshausen III eine 3:7-Niederlage hinnehmen. Carlotta Witt/Eileen Elger konnten ihr Doppel gewinnen, während Felix Betge beide Einzel gewann.

Im ersten Spiel der neu gemeldeten dritten Jugend in der 3. Kreisklasse gab es gegen den SV Obernfeld III mit 9:1 den ersten Sieg. Die Doppelsiege von Jakob Betge/Felix Betge und Lennox Schmidt/Rune Pokriefke brachte das nötige Selbstvertrauen. Es folgten Einzelsiege durch J. Betge, F. Betge (2), Schmidt (2) und Pokriefke (2).

