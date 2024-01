Göttingen. Die Veilchen haben im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga personell nachgelegt und die Lücke geschlossen, die nach der Trennung von Deondre Burns bestand.

Das ist der lang ersehnte Zuwachs im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga: Die BG Göttingen ist auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat den US-Amerikaner David DeJulius unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige Aufbauspieler wechselt vom griechischen Erstligisten Lavrino B.C. in die Universitätsstadt an der Leine und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Damit konnten die Göttinger die Lücke schließen, die nach der Trennung von Deondre Burns entstanden war.

„David hat viele Fähigkeiten, die wir benötigen. Obwohl es seine erste Saison in Europa ist, spielt er mit viel Reife, organisiert das Team, kann punkten und ist immer bereit, den Ball mit dem Team zu teilen“, sagt BG-Headcoach Olivier Foucart. „Er spielt mit Energie und Physis an beiden Enden des Feldes. Über all dem steht aber, dass er eine großartige positive Einstellung und Gewinner-Mentalität hat. Ich bin zuversichtlich, dass er uns helfen und das Team besser machen wird.“

DeJulius startet seine Europa-Karriere in Griechenland

Zu Beginn dieser Saison unterschrieb der BG-Neuzugang seinen ersten Profivertrag bei Lavrino. Für die Griechen kam DeJulius 13-mal zum Einsatz. Der US-Guard stand im Schnitt rund 28 Minuten auf dem Parkett und war mit durchschnittlich 14,4 Punkten pro Partie Topscorer seiner Mannschaft (3,6 Assists/2,8 Rebounds). Für den Wechsel nach Göttingen nutzte der Aufbauspieler eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Nach seinem Schulabschluss in seiner Heimatstadt Detroit (US-Bundesstaat Michigan) entschied DeJulius sich im Sommer 2018 für ein Studium an der University of Michigan. Für die„Wolverines trug der Guard zwei Spielzeiten das Trikot und war 2019/20 Mannschaftskamerad des deutschen Nationalspielers und späteren Weltmeisters Franz Wagner.

Zweitbester Scorer bei den Bearcats aus Cincinnati

Im Sommer 2020 wechselte DeJulius an die University of Cincinnati und ging insgesamt drei Jahre für die Bearcats auf Korbjagd. In der vergangenen Saison erhielt der 1,83 Meter große Basketballer in 36 Spielen durchschnittlich rund 32 Minuten Einsatzzeit pro Partie. Mit 14,8 Punkten im Schnitt war der Neu-Göttinger zweitbester Scorer seines Teams. Zudem gab er 5,3 Assists und wies landesweit das fünftbeste Assist-Turnover-Verhältnis (3,2) auf.

Die Verpflichtung von DeJulius war nur aufgrund des zusätzlichen Engagements von Sponsoren möglich, die BG Göttingen dankt daher allen Unterstützern für ihre Hilfe.

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: