Herzberg. Für einige Mannschaften stehen bereits die ersten Punktspiele an. Zudem wird in Herzberg beim Hackenheim-Turnier um die Pokale gekämpft.

Beim TTC Grün-Weiß Herzberg sind die ersten Mannschaften bereits in die Tischtennis-Rückrunde gestartet. Zwei der drei bereits ausgetragenen Punktspielpartien fielen überraschend knapper aus, als die jeweilige Tabellensituation es vermuten ließ.

So mühte sich die dritte Jugend mit Ben Schweser, Juline Marwede, Michelle Podolski und Antonia Haut gegen den TV Bilshausen III mit 6:4 zum Erfolg, zwischenzeitlich lagen die Gäste sogar mit 3:4 vorn. Die letzten Einzel konnten jedoch alle gewonnen werden.

Auch die sechste Mannschaft im Erwachsenenbereich mit Nico Beck, Lisa Napieralla, Thomas Röth und Michael Brakel geriet wider Erwarten beim TTC GW Hattorf IV mit 0:3 in Rückstand, bevor das Ergebnis auf 4:4 und 6:4 geschraubt werden konnte. Das Schlussdoppel Napieralla/Röth sicherte dann zum 7:5 den doppelten Punkterfolg. Schon eher kalkulierbar war die 2:7-Niederlage der achten Mannschaft gegen die Routiniers des TTC Förste V, wobei sowohl Daniel Duda als auch Sebastian Müller die gegnerische Nummer zwei bezwingen konnten.

Beim Hackenheim-Turnier geht es um die Pokale

Traditionell läutet Anfang Januar das Hackenheim-Turnier der Erwachsenen die Rückrunde beim TTC ein. Mit exakt der gleichen Starterzahl wie 2023 fiel die Beteiligung erneut nicht besonders üppig aus, da einige Aktive krankheitsbedingt in letzter Minute absagen mussten.

Auch interessant

In letzter Minute war auch das Stichwort für Petra Kuhn, die, kaum in der Sporthalle, gleich ihre Partnerin im Finale um den Damen-Schlosspokal ziehen musste – die Doppelpaare werden für alle Konkurrenzen ausgelost. So standen mit Lisa Napieralla und Kuhn bereits nach kaum einer Viertelstunde Turnierdauer die ersten Titelträgerinnen fest, sie besiegten Alina Steinmetz/Anita Haut.

Parallel fanden bereits die ersten Begegnungen um den namengebenden Hackenheim-Pokal statt, der bis vor 20 Jahren eigentlich der Herren-Doppel-Pokal war. Dem allgemein gültigen Reglement und den rückläufigen Starterzahlen geschuldet, werden bei dieser Doppelrunde nun alle Anwesenden rein nach der Spielstärke sortiert, einem starken Spieler wird immer ein schwacher zugelost.

Im Finale sorgt Steinmetz für eine Überraschung

In der Vierer-Gruppe setzten sich Alina Steinmetz/Sebastian Lagershausen klar durch, gefolgt vom seit Jahrzehnten eingespieltem Mixed Lutz Peters/Petra Kuhn. Anita Haut/Gabriel Becker belegten Rang drei, das einzige echte Herrendoppel Manfred Becker/Stefan Sommer Rang vier. In der Dreiergruppe lautete die Reihenfolge Marco Peters/Lisa Napieralla vor Jörg Zupke/Ralf Kellner und Frank Nolte/Stefan Schröder.

Es folgten die K.o.-Spiele, am Ende standen sich M. Peters/Napieralla und Lagershausen/Steinmetz im Finale gegenüber. Hier überraschte die sonst defensiv spielende Steinmetz mit offensiven Aktionen, glatt in drei Sätzen holte sie sich zusammen mit Lagershausen den Pokal.

Für das eigentliche Mixed-Turnier um den Fässchen-Pokal wurde gelost, welche Herren eine Spielpartnerin ergatterten. Das Duo Stefan Schröder/Lisa Napieralla war das einzige, das im Punktspielbetrieb schon mal gemeinsam am Tisch stand. Prompt sicherten sie sich am Ende auch den Pokal. Den überreichte bei der Siegerehrung der Sportwart Frank Nolte erst versehentlich an Petra Kuhn/Jörg Zupke, die ihn jedoch – ehrlich währt am längsten – grinsend den Siegern weiterreichten.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.