Duderstadt. Beim 38. Ulrich-Jünemann-Hallenturnier des VfL Olympia Duderstadt behaupten sich die Hördener in einem starken Feld und unterliegen erst im Endspiel.

Auf den Fußballplätzen der Region herrscht noch Ruhe, doch für einige Mannschaften ging es auch am Wochenende zur Sache - unter dem Hallendach. So überzeugte der SV Rot-Weiß Hörden beim 38. Ulrich-Jünemann-Hallenturnier in Duderstadt. Auch im Oberharz wurde gekickt, hier bei der 20. Clausthaler Hallenfußballturnierserie.