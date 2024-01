Göttingen. In den Tennisregionen geht es um die Jugendmeisterschaft Winter - so auch in der TNB-Region Südniedersachsen. Der heimische Nachwuchs ist gut vertreten.

Zu Beginn des Jahres wurden in den Tennisregionen des TNB die Regions-Jugendmeisterschaften Winter ausgetragen. In der TNB-Region Südniedersachsen fanden die Wettkämpfe in der Halle des Freizeit Inn in Göttingen statt, auch einige Talente aus dem Altkreis Osterode gingen an den Start - und das durchaus erfolgreich.