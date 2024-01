Göttingen. Vier Tage rollt der Ball in der Lokhalle in Göttingen, der Rewe Juniorcup ist Europas größtes U19-Hallenfußball-Turnier. Das sind die schönsten Bilder.

Vier Tage präsentierten sich nationale und internationale Toptalente in der Göttinger Lokhalle beim Rewe Juniorcup 2024. Am Ende holte sich Austria Wien den Titel bei Europas größtem U19-Hallenfußball-Turnier. Auch die A-Junioren von TuSpo Petershütte standen im Teilnehmerfeld und zeigten eine starke Leistung.

28 Mannschaften gingen bei dem Turnier an den Start, zwölf Profinachwuchsteams sowie 16 regionale Vertreter. Nach einer Vorrunde an den ersten drei Turniertagen folgte am Sonntag die Zwischenrunde, ehe es im Anschluss in die K.o.-Spiele ging. Die Tribünen in der Lokhalle waren bestens besetzt, schon im Vorverkauf waren alle Sitzplatztickets vergriffen.

TuSpo Petershütte in Zwischenrunde raus - So endet der Juniorcup

Göttingen: TuSpo liefert Krimis im Kampf um die Zwischenrunde

Juniorcup: Fulham und Alkmaar lassen Petershütte abblitzen

Schiri Alexander Dix aus Förste pfeift beim Rewe Juniorcup

TuSpo Petershütte gelingt beim Rewe Juniorcup ein Traumstart

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die nächste Runde des Turniers auf Hochtouren. Die 34. Auflage wird dann in einem Jahr vom 9. bis 12. Januar 2025 in der Lokhalle Göttingen ausgetragen. Zwei wichtige Partnerschaften konnten dafür bereits verlängert werden. Die beiden Gruppensponsoren VGH Versicherungen und TSN Beton unterstützen den Rewe Juniorcup auch weiterhin. Außerdem ist mit Glinicke ein neuer Automobilpartner gewonnen worden, der schon bei der aktuellen Auflage erstmalig aktiv war. „Wir freuen uns über die Unterstützung. Es bestätigt unser Konzept der langfristigen Verbindungen mit unseren Sponsoren und Förderern einmal mehr“, so Lutz Renneberg, Geschäftsführer der ausrichtenden FEST GmbH.

