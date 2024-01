Göttingen. Für die BG Göttingen steht im Basketballeuropapokal die nächste Herausforderung an: Der FC Porto kommt in die Sparkassen-Arena.

Die BG Göttingen trifft im Europapokal auf den FC Porto. Das portugiesische Spitzenteam kommt am Mittwoch, 10. Januar, nach Göttingen, um 19.30 Uhr beginnt das Spiel in der Sparkassen-Arena, das live auf YouTube übertragen wird. Die Veilchen haben in der Basketballbundesliga gerade erst gegen Ulm verloren.

„Porto ist eine sehr physische Mannschaft, die gerne im Eins-gegen-eins agiert und schnell spielt“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Da die portugiesische Liga nicht so stark ist, haben sie ihren Kader für den Europapokal zusammengestellt. Darauf fokussieren sie sich und spielen immer aggressiv.“

Wo steht der FC Porto in der heimischen Liga?

Die Portugiesen sind wie die Göttinger mit einem Sieg gegen Balkan Botevgrad (88:63) und einer Niederlage gegen Surne Bilbao Basket (72:75) in die zweite Europapokalrunde gestartet. „Bei diesen beiden Spielen hat man gesehen, mit wie viel Energie Porto agiert. Balkan lag schnell 25 Punkte zurück, Bilbao musste auch kämpfen“, sagt Desloovere. In der heimischen Liga nahm das Team von FC-Headcoach Fernando Sa erst eine Niederlage hin und liegt hinter Tabellenführer Sporting Lissabon auf Platz zwei, da Lissabon ein Spiel mehr absolviert hat. Am vergangenen Wochenende fuhr Porto einen lockeren 97:81-Heimsieg gegen CD Povoa ein. Sa verteilte die Minuten ausgeglichen – nur US-Guard Anthony Barber und US-Forward Tanner Omlid standen mehr als 30 Minuten auf dem Parkett. Barber war mit 22 Punkten Topscorer gefolgt von US-Forward Phillip Fayne (15).

Auf europäischem Parkett erzielen Barber (18,8), US-Forward Cleveland Melvin (16,8) und Fayne (15,3) die meisten Punkte. Die meisten Rebounds holen Fayne (8,0), Melvin (6,7) und der portugiesische Forward Joao Guerreiro (6,5). Die meisten Assists geben Barber (4,1) und der niederländische Guard Charlon Kloof (3,8). Der Ex-Gießener Max Landis ist in Porto Publikums-Liebling, riss sich allerdings im ersten Qualifikationsspiel, in dem der US-Guard 31 Punkte erzielte, die Achillessehne und fällt monatelang aus.

Wo liegen die Stärken des FC Porto?

Porto gehört zu den besten Rebound-Teams im Europe Cup und sichert sich pro Partie 42,2 Rebounds pro Spiel. Zudem passt die Sa-Truppe sehr gut auf den Ball auf und leistet sich nur 11,6 Turnover pro Partie. „Wir müssen auf ihre aggressive Spielweise von Beginn an vorbereitet sein und viel Energie mit effizientem Basketball kombinieren“, sagt Desloovere. „Im letzten Viertel gegen Ulm, haben wir es nicht mehr geschafft, mit der Ulmer Physis mitzuhalten – unser Ziel ist es, das Energielevel noch konstanter hochzuhalten.“

Für die Partie gegen die Portugiesen gibt es noch Tickets im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de), an der Ticket-Hotline unter 01806991170 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen Netzen) sowie bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen. Die Arena-Kasse öffnet am Mittwoch um 18 Uhr. Die BG-Geschäftsstelle bleibt am Mittwoch, 10. Januar, geschlossen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: