Butzbach. Für die SB Freiheit geht es zum Bundesliga-Finale nach Neu-Ulm. Vorher wartet aber noch eine andere Aufgabe auf einen Teil des Teams.

Die Bundesligaschützen der SB Freiheit haben die Vorrunde der ersten Bundesliga Luftgewehr erfolgreich hinter sich gebracht. In Butzbach sicherten sie sich mit zwei soliden Leistungen ein Ticket fürs Finale.

Die Freiheiter hatten die beiden Partien gegen das Team Wetterau am Samstag und den Wissener SV am Sonntag von Beginn an im Griff und fuhren routiniert vier Punkte ein. Schon mit dem 2:3-Sieg gegen Wetterau am Samstag stand fest, dass das Ticket zum Bundesliga-Finale Anfang Februar in Neu-Ulm gelöst ist. Mit dem 4:1.-Erfolg gegen Wissen am Sonntag unterstrich man die verdiente Qualifikation noch einmal.

Die Freiheiter Schlachtenbummler unterstützen das Bundesligateam in Butzbach. © Verein | SB Freiheit

Ergebnisse der SB Freiheit im Überblick

Team Wetterau 1937 2 3 1965 SB Freiheit I Ohlenburger, Max 397 1 0 395 Müller-Thöle, Michaela Dingerdißen, Luc 386 0 1 396 Beer, Jolyn Krebs, Lina 388 0 1 395 Rühling, Luisa Gießel, Eve Alexander 381 0 1 395 Müller, Lisa Wehrum, Emily 385 1 0 384 Meinheit, Jana

SB Freiheit I 1969 4 1 1963 Wissener SV Müller-Thöle, Michaela 394 1 0 391 Stahl, Franziska Beer, Jolyn 396 1 0 393 Giegling, Marvin Rühling, Luisa 393 1 0 392 Scholz, Sophie Müller, Lisa 396 1 0 393 Mockenhaupt, Benedikt Kölling, Finja 390 0 1 394 Zimmer, Tamara

Jolyn Beer (rechts) punktet gegen Luc Dingerdißen vom Team Wetterau 396:386. © Verein | SB Freiheit

Wie bereitet sich die SB Freiheit auf das Bundesligafinale vor?

Auf das Team und die Trainer Christian Pinno und Sebastian Höfs wartet nun die Vorbereitung auf die Playoffs. Diese soll individuell gestaltet werden. Genau wie Freiheits Nummer eins Jeanette Duestad (Norwegen) bestreiten auch Jolyn Beer und Lisa Müller bis dahin noch den Weltcup in Kairo (Ägypten) als Teil der diesjährigen Qualifikation des Deutschen Schützenbundes zu den Kleinkaliber-Europameisterschaften.

Vorsitzender Frank Dreilich freute sich mit der Mannschaft und gratulierte zum Finalticket und bedankte sich bei den Sportlerinnen für den Einsatz und die Leistungen in der diesjährigen Vorrunde.

