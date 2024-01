Braunlage. In der Eishockey-Regionalliga Nord feiert das Team aus Braunlage einen 13:4-Erfolg gegen das Schlusslicht ERC Wunstorf Lions.

Am Ende wurde es doch die erwartet deutliche Angelegenheit in der Eishockey-Regionalliga Nord, doch zumindest 20 Minuten hatten die Harzer Falken mit dem Schlusslicht ERC Wunstorf Lions erheblich zu kämpfen. Im Mitteldrittel fanden die Braunlager dann aber in die Spur und siegten letztlich klar mit 13:4 (3:2, 6:0, 4:2).