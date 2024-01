Butzbach. Am letzten Wettkampfwochenende in der Luftgewehr-Bundesliga braucht die SB Freiheit einen Sieg für die Finalteilnahme. Doch die Voraussetzungen sind schwierig.

Schafft die SB Freiheit in der Luftgewehr-Bundesliga einmal mehr den Einzug in das große Finale? Am letzten Wettkampfwochenende der Hauptrunde haben die Harzer auf jeden Fall alles in eigener Hand. In Butzbach treffen die Freiheiter zunächst auf das Team Wetterau, dann auf den Wissener SV. Die Voraussetzungen allerdings könnten trotz der guten Ausgangslage besser sein.